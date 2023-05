Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Demmin (ots)

Am 18.05.2023, gegen 10:35 Uhr ereignete sich in Nossendorf (bei Demmin) ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der 82-jährige deutsche Fahrer einer 125er Kawasaki fuhr auf der Nossendorfer Hauptstraße und wollte nach links auf die Landstraße in Richtung Grammendorf abbiegen. Bei dem Abbiegevorgang kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Der 82-Jährige wurde dabei leichtverletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten Alkoholgeruch bei dem Unfallfahrer fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobenentnahme im Kreiskrankenhaus Demmin durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Im Auftrag Ina Gransow Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

