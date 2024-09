Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kernen-Stetten: Brand in Müllpresse

Aalen (ots)

Am Montag gegen 16:00 Uhr wurde ein Brandgeschehen in der Endersbacher Straße gemeldet. Ein unbekannter Gegenstand entzündete sich in einer Müllpresse und setzte deren Inhalt in Brand. Das Feuer blieb auf die Müllpresse beschränkt. Es wurden keine Personen verletzt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell