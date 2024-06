Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn A 40

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Anlässlich der zur UEFA EURO 2024 temporär wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der Grenze zu den Niederlanden kontrollierte die Bundespolizei am Sonntagmittag, 30. Juni 2024 einen 45-jährigen Georgier bei der Einreise aus den Niederlanden auf der Autobahn 40. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Cottbus mit einem Haftbefehl wegen Urkundenfälschung gesucht wird. Hiernach musste der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 800 EUR bezahlen oder eine 40-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann zahlte die Geldstrafe vor Ort bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen wurde ihm die Weiterreise gestattet.

