POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Einbruch

Mutlangen: Vorfahrt missachtet

Eine 46-jährige VW-Fahrerin wollte am Montag gegen 12:25 Uhr von An der Stauferklinik in die Deinbacher Straße einfahren. Hierbei übersah sie eine von links kommende 60-Jährige, ebenfalls VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montag befuhr eine 27-jährige Mini-Fahrerin den Auffädelungsstreifen der B29. Hierbei geriet sie in Schleudern und kam infolgedessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte sie mit der Schutzplanke und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Als am Montag gegen 13:30 Uhr ein unbekannter Roller-Fahrer in der Oberbettringer Straße nach links in Richtung Berufsschulzentrum einfahren wollte, übersah er einen entgegenkommenden Mercedes einer 41-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Roller-Fahrer hielt kurz an, entfernte sich jedoch anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Wohnhaus

Einbrecher verschafften sich am Montag zwischen 11:45 Uhr und 13 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus Im Wegsheim. Im Gebäude durchsuchten die Einbrecher Schränke und Behältnisse. Sie erbeuteten Bargeld sowie Schmuck. Vermutlich wurden sie von den heimkehrenden Hausbewohnern gestört, sodass sie anschließend in Richtung Friedhof/Himmelsgarten flüchteten. Bei den Einbrechern soll es sich um junge Männer handeln, die kräftig gebaut waren und mit einem schwarzen Oberteil sowie grauer Hose bekleidet gewesen sein sollen.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben oder denen die Männer aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 07171/3580 beim Polizeirevier schwäbisch Gmünd zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Im Stiftsgutweg beschädigte am Sonntagabend gegen 22 Uhr der Fahrer eines weißen Transporters beim Rückwärtsrangieren einen geparkten Opel. Das sprinterähnliche Handwerkerfahrzeug hatte ausländische Kennzeichen. Der Fahrer hinterließ rund 6000 Euro Schaden. Weitere Hinwiese nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

