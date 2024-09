POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle

Aalen (ots) - Mutlangen: Vorfahrt missachtet Eine 46-jährige VW-Fahrerin wollte am Montag gegen 12:25 Uhr von An der Stauferklinik in die Deinbacher Straße einfahren. Hierbei übersah sie eine von links kommende 60-Jährige, ebenfalls VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro entstand. Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen Am Montag befuhr eine 27-jährige ...

mehr