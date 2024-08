Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Schwerer Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Mittwochabend (31.07.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 28-jährigen Radfahrer und einem 59-jährigen Autofahrer in der Georg-Haindl-Straße Ecke Stadtbachstraße. Der 28-Jährige wurde hierbei schwer verletzt.

Gegen 18.30 Uhr war der 59-Jährige in der Thommstraße unterwegs und bog nach rechts in die Georg-Haindl-Straße ab. Der 28-Jährige querte, ersten Erkenntnissen zufolge, die Fahrbahn in Richtung Stadtbachstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Autofahrer und dem Radfahrer. Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vor Ort veranlassten die Beamten ein unfallanalytisches Gutachten. Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme für etwa vier Stunden gesperrt.

Bei der Anfahrt zur Unfallstelle und auch während der Unfallaufnahme behinderten Schaulustige und Verkehrsteilnehmer die Maßnahmen der Polizei erheblich. Eine Autofahrerin nutze hierbei sogar den Gehweg, um den, durch die Polizei, abgesperrten Bereich zu durchfahren. Polizeibeamte stoppten die Frau und kontrollierten Sie. Gegen die Frau wird nun wegen ihres Verhaltens ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang und bittet hier um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

