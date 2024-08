POL Schwaben Nord: Ladendiebstahl

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am gestrigen Mittwoch (31.07.2024) entwendete ein 23-jähriger Mann ein Mobiltelefon in einer Gaststätte in der Ulmer Straße. Gegen 22.45 Uhr entwendete der 23-Jährige das Mobiltelefon einer 36-jährigen Frau. Die Polizeibeamten wurden hinzugerufen, ermittelten den 23-Jährige als Tatverdächtiger und übergaben das Mobiltelefon an die Besitzerin. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

mehr