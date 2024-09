Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Unfallflucht, Nötigung im Straßenverkehr, Einbruch in Autowerkstatt

Weinstadt-Beutelsbach: Verkehrsunfall auf der B29 - Zeugen gesucht

Am 17.09.2024 gegen 11:00 Uhr kam es auf der B29 in Fahrtrichtung Waiblingen auf Höhe von Beutelsbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Infolge einer Kollision zwischen einem Sattelzug und einem Mercedes-Benz, wurde der Mercedes auf die linke Fahrbahn geschoben und gegen die Mittelleitplanke gepresst. Am Mercedes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, zudem wurden mehrere Leitplanken-Segmente beschädigt. Der 48-jährige Sattelzug-Fahrer sowie der 58-jährige Mercedes-Fahrer blieben unverletzt. Aufgrund des Unfalls musste die linke Spur sowie die AS Beutelsbach in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Zur Bergung des nicht mehr fahrtüchtigen Mercedes wurde kurzzeitig eine Vollsperrung der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart eingerichtet, wodurch es zu erheblichem Rückstau kam. Anhand der bisherigen Zeugenaussagen lässt sich der Unfallhergang nicht eindeutig rekonstruieren.

Das Polizeirevier Waiblingen bittet Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 07151 950422 zu melden.

Weinstadt: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer stieß am Montagnachmittag gegen 15:00 Uhr beim Wendevorgang in der Kalkofenstraße gegen einen Mercedes, bei welchem das linke Rücklicht beschädigt wurde. Das Rücklicht war in der Folge nicht mehr funktionstüchtig. Zeugenhinweise zum flüchtigen LKW nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Nötigung auf B29 führt zu Verkehrsunfall

Am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Konflikt zwischen einem 56-jährigen Renault-Fahrer und einem 44-jährigen Kia-Fahrer. Der Renault-Fahrer fuhr dem Kia-Fahrer zu dicht auf, der Kia-Fahrer bremste den Renault-Fahrer daraufhin aus. Die wechselseitigen Provokationen resultierten letztlich in einem Auffahrunfall auf Höhe der Ausfahrt Beutelsbach. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen (07151 950422) zu melden.

Murrhardt-Harbach: Einbruch in Autowerkstatt

Unbekannte Diebe drangen in der Zeit von Samstag 14.09.2024 bis Sonntag 15.09.2024 in einen Lagerraum einer Autowerkstatt in der Harbacher Straße ein. Da das Lager nicht regelmäßig genutzt wird, blieb der Einbruch zunächst unbemerkt. Es wurden mehrere hochwertige Fahrzeugteile, unter anderem Lenkräder und Scheinwerfer, entwendet. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 80.000 - 100.000 Euro. Der Polizeiposten Murrhardt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07192 5313.

