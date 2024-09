Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: LKW - Brand auf der BAB 6

Aalen (ots)

BAB 6, Gem. Satteldorf: LKW-Brand

Am Dienstag gegen 12:00 Uhr befuhr ein 49-Jähriger die BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg mit seinem Sattelzug / Autotransporter Mercedes. Auf Höhe von Satteldorf geriet ein Reifen vom Anhänger aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Als der 49-Jährige das Feuer bemerkte, lenkte er das Gespann auf den Standstreifen und hielt an. Er unternahm erste Löschversuche, die jedoch erfolglos blieben und nicht verhinderten, dass mehrere Fahrzeuge, die auf dem Anhänger transportiert wurden, in Brand gerieten. Die Feuerwehren aus Crailsheim und Satteldorf rückten mit insgesamt 11 Fahrzeugen und 51 Einsatzkräften an den Brandort aus. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig, da unter den brennenden Autos zwei Elektroautos waren. Das Feuer war gegen 14:30 Uhr gelöscht. Insgesamt wurden durch das Feuer fünf der acht geladenen PKW beschädigt. Die Schadenshöhe allein an dem Anhänger und den Autos beläuft sich, ersten Schätzungen zufolge, auf annähernd 230.000 Euro. An der Unfallstelle waren Mitarbeiter des Umweltamtes vom Landkreis Schwäbisch Hall vor Ort und mussten die teilweise Abtragung von verschmutztem Erdreich veranlassen. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern mit Stand 17.09.2024, 21:00 Uhr noch an. Ob an der Fahrbahn ein Schaden entstanden ist, muss nach Ende der Reinigungsarbeiten geprüft werden. Die Sperrung der Fahrtrichtung Nürnberg führte in der Spitze zu einem Rückstau von 16 km.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell