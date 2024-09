Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Auseinandersetzung und tätlicher Angriff, Einbruch

Aalen: Unfallflucht

Am Dienstag stellte eine 56-Jährige gegen 10:30 Uhr ihren Seat in der Bahnhofstraße auf Höhe eines Kreditinstitutes ab. Als sie gegen 11:15 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an ihrem Seat fest. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte der Fahrer eines grauen Fahrzeugs ihren PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Auseinandersetzung und tätlicher Angriff auf Polizeibeamten

Gegen 21 Uhr wurden die Polizei am Dienstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Alter von 23, 25 und 26 Jahren zum Sparkassenplatz gerufen. Der 25-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen griff der 25-Jährige dann einen Polizisten an, der eine weitere Auseinandersetzung verhindern wollte. Der Angreifer wurde daraufhin zu Boden gebracht und mit auf das Polizeirevier genommen. Hierbei bespuckte und beleidigte er die Polizisten. Ein Beamter wurde durch den tätlichen Angriff leicht verletzt.

Tannhausen: Nach Unfall weitergefahren

Eine Unfallflucht mit einem Schaden in Höhe von rund 2500 Euro ereignete sich am Dienstag gegen 14:45 Uhr.

Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem VW die Dinkelsbühler Straße in Richtung Tannhausen. Nach dem Ortseingang Tannhausen kam ihr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Skoda auf ihrem Fahrstreifen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste sie ruckartig ausweichen und streifte in Folge die Leitplanke. Der Skoda-Fahrer bremste kurz ab, fuhr jedoch anschließend weiter ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern. Hinweise werden vom Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegengenommen.

Lorch: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Als am Dienstag eine 56-Jährige mit ihrem Citroen aus einem Parkplatz in der Hohenstaufenstraße rückwärts ausparken wollte, übersah sie einen hinter ihr fahrenden Ford einer 34-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 34-Jährige sowie ein 4-jähriges Kind im Fahrzeug leicht verletzt wurden.

Spraitbach: Motorrad kollidiert mit PKW

Ein 16-jähriger Aprilia-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 7:30 Uhr die B298 in Richtung Schwäbisch Gmünd. Im Kurvenbereich "Wegenziegelhütte", stürzte er vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit. Das Motorrad geriet in Folge auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Opel einer 32-Jährigen. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand am PKW ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Göggingen: Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 13 Uhr bis Dienstag, 17 Uhr stiegen Einbrecher über eine Balkontür in ein Wohnhaus in der Staufenstraße ein. Die Einbrecher durchwühlten anschließend Schubladen und Schränke. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch Teil der Abklärungen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 07173/8776 beim Polizeiposten Heubach zu melden.

Aalen: Unfallflucht

Am Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz der Stadthalle im Berliner Platz, zwischen 8:30 Uhr und 11 Uhr, einen Opel. Hinweise erbittet das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Zu einem Vorfahrtunfall kam es am Dienstag auf der B29 zwischen Schwäbisch Gmünd-Ost und dem Verteiler Iggingen. Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem VW gegen 16 Uhr die Auffahrt auf die B29 in Richtung Aalen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines dort in Richtung Aalen fahrenden Daimler eines 74-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstand.

