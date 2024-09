Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5 - Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen zwei Fahrzeugen, PM Nr. 2

BAB 5 - Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits gestern berichtet, ereignete sich Mittwochmorgen gegen 09:15 Uhr auf der BAB 5, an der Ausfahrt Dossenheim, ein Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 76-jährige Autofahrerin die BAB 5 in Richtung Karlsruhe. An der Ausfahrt Dossenheim fuhr sie von der Autobahn ab. Unmittelbar nach der Ausfahrt wendete die 76-Jährige nach links und kollidierte hierbei mit einer 61-jährigen Hyundai-Fahrerin, die den Fahrstreifen links neben der Ausfahrt in gleicher Fahrtrichtung befuhr. Bei dem Unfall wurde die 61-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Da eine Verletzung bei der 76-Jährigen auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte, wurde sie zur weiteren medizinischen Untersuchung ebenfalls in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn von der Feuerwehr Dossenheim gereinigt werden. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die betroffene Fahrbahn gesperrt werden.

