Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Leitender Kriminaldirektor Ralf Krämer neuer Leiter der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg beim Polizeipräsidium Mannheim

Bild-Infos

Download

Heidelberg (ots)

Zum 1. September 2024 hat der Leitende Kriminaldirektor Ralf Krämer die Verantwortung für die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg beim Polizeipräsidium Mannheim übernommen. Damit tritt Ralf Krämer die Nachfolge von Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer an, die vor ihrer Berufung zur Polizeipräsidentin dieses Amt innehatte.

Als Leiter der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernimmt Ralf Krämer von nun an die Verantwortung für rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, acht Kriminalinspektionen mit Sitz in Heidelberg und das Kriminalkommissariat Mannheim. Sein Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf die Städte Mannheim, Heidelberg und den gesamten Rhein-Neckar-Kreis.

Bereits in der Vergangenheit verrichtete Ralf Krämer seinen Dienst bei der Kriminalpolizei in Heidelberg und ist aufgrund seines Wohnsitzes im Rhein-Neckar-Kreis mit der Metropolregion bestens vertraut.

Nach einigen Jahren der Abwesenheit kehrt er nunmehr zu seinen dienstlichen Wurzeln in das Polizeipräsidium Mannheim zurück. Seine Rückkehr unterstreicht Ralf Krämer mit dem vielzitierten "Schließen des Kreises" und widmet sich seinem neuen Aufgabenfeld mit dem notwendigen Respekt.

Während seiner Stationen beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg und als Leiter der Kriminalpolizei Karlsruhe konnte Ralf Krämer seine jahrelange Erfahrung und seine umfassende Fachkompetenz unter Beweis stellen. Seine polizeiliche Expertise erstreckt sich über zahlreiche kriminalpolizeiliche Handlungsfelder.

In seiner neuen Funktion als Leiter der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sind ihm die bevorstehenden Aufgaben alles andere als fremd, weshalb er der Übernahme seines Amtes und die Wahrnehmung seiner Aufgaben positiv entgegensieht.

Mit dem kompetenten und herzlichen Team fühlt er sich bereits heute schon sehr wohl und freut sich auf alles, was ihn noch erwartet. Das übergreifende Arbeiten "Hand in Hand" ist für ihn von großer Bedeutung, weshalb er ein vertrauensvolles Miteinander mit allen Fachbereichen des Polizeipräsidiums Mannheim und dessen Partner in der Kriminalitätsbekämpfung anstrebt.

Das Polizeipräsidium Mannheim, allen voran Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer, freut sich über die Unterstützung an der Spitze: "Mit Ralf Krämer können wir nicht nur einen fachlich kompetenten, sondern auch einen Menschen mit einer sehr hohen sozialen Kompetenz begrüßen. Ich bin mir sicher, wir werden zukünftig vertrauensvoll zusammenarbeiten und weiß die Leitung der Kriminalpolizei bei ihm in sehr guten Händen ", so Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell