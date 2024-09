Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der L 536 - PM Nr. 2

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Heute Morgen gegen 06:35 Uhr kam es auf der L 536, Höhe der Anschlussstelle Ladenburg, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 22-jährige Toyota-Fahrerin die L 536 von Schriesheim kommend in Richtung Ladenburg. Als diese nach links auf die BAB 5 in Richtung Heidelberg abbiegen wollte, kollidierte die Toyota-Fahrerin mit einem aus Ladenburg kommenden in Richtung Schriesheim fahrenden Dacia Duster einer 57-Jährigen. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Dacia, rutschte über die Leitplanke und kam in der Böschung zum Stehen. Mithilfe einer Ersthelferin konnte die Frau das Fahrzeug verlassen. Die Fahrerin des Dacia wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 22-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu keinen Staubildungen.

