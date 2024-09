Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall bei Lingental

Leimen (ots)

Am Dienstag gegen 18:15 Uhr kollidierten auf der L600 zwischen Lingental und Gaiberg ein Motorradfahrer mit einem VW, wodurch der Zweiradfahrer schwer verletzt wurde. Der 63-jährige Motorradfahrer war in Richtung Gaiberg unterwegs, als der 56-jährige Autofahrer unachtsam aus einem Feldweg kommend auf die L600 auffahren wollte. Dem 63-Jährigen gelang es nicht mehr, dem Auto auszuweichen. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer über die Motorhaube des VWs geschleudert, wonach er auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Er wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht keine. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt. Während der Unfallaufnahme war die L600 voll gesperrt.

