Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: 32-Jährige und 34-Jähriger nach Körperverletzung verletzt - Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen um 04:45 Uhr mündete ein Streit am Bismarckplatz zwischen einem 34-Jährigen und einer vierköpfigen Personengruppe in eine handfeste Auseinandersetzung. Zuvor wurde die 32-jährige Begleitung des 34-Jährigen von einer bisher unbekannten Personengruppe angesprochen. Aufgrund des Unbehagens der Frau schritt der 34-Jährige ein und bat die Personengruppe, von ihrem Verhalten abzulassen. Dieser Aufforderung kamen die vier Unbekannten nicht nach, weshalb es zum Streit zwischen den Parteien kam. Aus der Gruppe heraus wurde dem 34-Jährigen im weiteren Verlauf durch einen der Täter gegen den Kopf geschlagen, woraufhin der 34-Jährige stolperte und mit seinem Kopf gegen einen Laternenmast prallte. Die nun einschreitende 32-Jährige wurde ebenfalls durch einen Schlag auf den Kopf leicht verletzt. Als Passanten zur Hilfe eilten, flüchtete die vierköpfige Personengruppe über die Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Heidelberg-Neuenheim. Der 34-Jährige wurde nach der ersten medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Tel.: 06221 / 1857-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell