Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beleidigt und bedroht zwei Jugendliche - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag waren zwei 14-Jährige mit ihren E-Scootern in der Rheintalstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als sie von einem bislang unbekannten Radfahrer beleidigt und bedroht wurden.

Der Unbekannte kam den beiden Jungs auf einer Brücke, die über die B535 führt, entgegen. Unvermittelt beschimpfte dieser die E-Scooter-Fahrer und drohte ihnen, sie zu verprügeln, wenn sie sich nicht schnell entfernen würden. Daraufhin setzte er seine Fahrt in Richtung Hirschacker fort. Es ist nicht auszuschließen, dass er auf dem Weg in das dort befindliche Fitnessstudio war.

Der noch unbekannte Mann wird folgendermaßen beschrieben: Männlich, etwa 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, der mit Sportsachen (schwarze kurze Hose, schwarze Schuhe, schwarzes kurzes Oberteil) gekleidet war und eine korpulente Statur hatte. Außerdem trug er einen Vollbart und kurze Haare.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat und/oder dem unbekannten Mann mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell