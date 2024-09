POL-MA: Waldwimmersbach/Rhein-Neckar-Kreis/K4101: Vollsperrung nach Verkehrsunfall - Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots) - Am späten Montagabend gegen 23:30 Uhr wurde ein Zeuge auf einen Ford-Fahrer aufmerksam, der die L 637 von Wieblingen kommend in Richtung Edingen-Neckarhausen entlangfuhr. An der Einmündung zur Mannheimer Straße kam der Ford im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab, überfuhr eine begrünte Verkehrsinsel und stieß mit mehreren Verkehrsschildern sowie ...

