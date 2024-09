Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunken Unfall verursacht - Sachschaden von ca. 10.000 Euro

Heidelberg (ots)

Am späten Montagabend gegen 23:30 Uhr wurde ein Zeuge auf einen Ford-Fahrer aufmerksam, der die L 637 von Wieblingen kommend in Richtung Edingen-Neckarhausen entlangfuhr. An der Einmündung zur Mannheimer Straße kam der Ford im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab, überfuhr eine begrünte Verkehrsinsel und stieß mit mehreren Verkehrsschildern sowie größeren Steinen zusammen, bis er schließlich im Grünstreifen zum Stehen kam. Die hinzugerufenen Streifenteams konnten neben mehreren beschädigten Verkehrsschildern den sichtlich demolierten Ford im Grünstreifen feststellen. Bereits bei der Kontaktaufnahme zu dem 64-jährigen Fahrer des Ford stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,8 Promille. Auf dem Polizeirevier wurde dem 64-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Der 64-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Ebenso kam es glücklicherweise zu keiner Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird. Der Ford musste abgeschleppt werden. Der 64-jährige Audi-Fahrer muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss verantworten.

