POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg - Diebstahl E-Scooter

Ein derzeit unbekannter Täter entwendete am 22.02.2024, in der Zeit von 09:45 Uhr bis 15:15 Uhr, ein an einer Schule in der Osterstraße in 49661 Cloppenburg verschlossen abgestellten E-Scooter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 gerne entgegen.

Lastrup - Sachbeschädigung

Am 21.02.2024, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:45 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter eine Glasscheibe einer Eingangstür zu einem Wohnhaus in der Nelkenstraße in 49688 Lastrup mit einem Stein ein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lastrup unter der Rufnummer 04472/932860 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am 23.02.2024, gegen 08:00 Uhr, bog ein 29-Jähriger aus Friesoythe mit seinem PKW von einem Tankstellengelände nach links auf die Jümmestraße in 49661 Cloppenburg ein und kam dann aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn. Ein freiwillig durchgeführter Test am tragbaren Alkomaten ergab einen Wert von 2,12 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme bei dem 29-Jährigen durchgeführt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt.

