Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Trickdiebstahl auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag wurde eine 79-jährige Frau gegen 08:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße um 350 Euro Bargeld bestohlen. Sie wurde vor dem Markt von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dieser gaukelte der Frau vor, eine Euro-Münze wechseln zu wollen. Hierbei steckte er ihr zwei Euro in das geöffnete Fach des Portemonnaies und zog dabei unbemerkt Geldscheine in Höhe von 350 Euro aus dem Scheinfach. An der Kasse bemerkte die Frau den Diebstahl.

Sie kann den bislang noch unbekannten Täter wie folgt beschreiben: Männlich, ca. 172 cm groß, der eine Glatze trug und eine korpulente Statur hatte. Der Mann war zum Tatzeitpunkt bekleidet mit einer dunklen Lederjacke sowie einer dunklen Hose.

Informationen, wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Der Polizeiposten Neulußheim des Polizeireviers Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder dem bislang unbekannten Täter mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06205/31129 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell