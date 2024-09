Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Landeburg/Rhein-Neckar-Kreis: 18.000 Euro Schaden und eine leicht verletzte Person nach Unfall zwischen zwei Fahrzeugen

Landeburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als eine 50-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin am Dienstag gegen 17:55 Uhr die Benzstraße in Richtung Weststadt Ladenburg/Heddesheim entlangfuhr, kollidierte sie im Kreuzungsbereich Benzstraße / Boveristraße mit einer 24-jährigen BMW-Fahrerin. Die 24-Jährige bog aus der Boveristraße in die Benzstraße ein und übersah hierbei die vorfahrtsberechtige Mercedes-Benz-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde eine 15-Jährige, die sich ebenfalls im Mercedes befand, leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 18.000 Euro. Durch ein Abschleppunternehmen wurden die beschädigten Pkw abgeschleppt.

