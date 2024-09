Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Rund 11000 Euro Schaden entstanden bei einem Auffahrunfall, der sich am Dienstagvormittag in der Karl-Kurz-Straße ereignete. Dort fuhr gegen 11.40 Uhr eine 22-Jährige mit ihrem Opel auf einen Citroen auf, dessen 59 Jahre alte Fahrerin abbremsen musste.

Untermünkheim: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste nach einem Unfall der Fahrer eines Pedelecs am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 52-Jährige befuhr die Gaisdorfer Straße. An der Einmündung zur Weinbrenner Straße missachtete er die Vorfahrt eines 55-jährigen Ford-Fahrers, sodass es zur Kollision kam. Der Schwerverletzte wurde von Ersthelfern sowie Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Er trug vorbildlicher Weise einen Fahrradhelm, der bei dem Unfall zerbrach. Vermutlich verhinderte dieser noch schwerere Verletzungen. Die Polizei rät eindringlich zum Tragen von Fahrradhelmen. Der Sachschaden wird auf 8500 Euro beziffert.

Satteldorf: Vorfahrt missachtet

Eine 82 Jahre alte Golf-Fahrerin fuhr am Dienstag gegen 8.30 Uhr von einem Feldweg in die K2503 ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 46 Jahre alten Skoda-Fahrerin, die von Bronnholzheim in Richtung Satteldorf unterwegs war. Es entstand rund 7000 Euro Schaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

