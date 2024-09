Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Geldautomatensprengung

Aalen (ots)

Crailsheim: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwochabend gegen 17:45 Uhr fuhr ein 26.jähriger VW-Fahrer aus einem Tankstellengelände nach links in die Ellwanger Straße ein. Hierbei übersah er einen 39-jährigen Roller-Fahrer, welcher bereits auf der Ellwanger Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, hierbei wurde der 39-Jährige leicht verletzt. Er kam zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Sulzbach-Laufen: Geldautomatensprengung

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 01:30 Uhr sprengten mehrere Personen einen Bankautomaten in einer Bankfiliale in der Eisbachstraße: Anschließend entwendeten die Diebe das im Automaten gelagerte Bargeld und flüchteten von der Örtlichkeit. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, verlief negativ. Der durch die Explosion entstandene Sachschaden lässt sich bisher nicht näher beziffern. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

