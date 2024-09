Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Waiblingen

Aalen (ots)

Seit Mittwoch, 18.09.2024, 17:00 Uhr, wird der 20-jährige Florian P. aus Waiblingen vermisst. Zuletzt wurde er gegen 18:05 Uhr am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt gesehen, als er vermutlich in die S-Bahn S2 in Richtung Vaihingen einstieg. Florian P. ist etwa 180 cm groß, schlank und hat dunkelblonde, kurze Haare. Er hat einen Oberlippenbart, beziehungsweise Dreitagebart und ist mit einer grauen Jogginghose und einem grauen T-Shirt, mit der gelben Aufschrift "Jugendtrainer Baden-Württemberg" auf dem Rücken, bekleidet.

Das Bild der gesuchten Person ist mit beigefügtem Link einzusehen: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/waiblingen-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zu dem Vermissten geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Schwäbisch Gmünd, Telefon: 07171/358-210, dem Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer: 07361/580-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell