Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brände, Unfälle, Unfallfluchten, Fahrzeug entwendet, Mann entblößt sich

Aalen (ots)

Winterbach: Fahrzeugbrand

Aufgrund eines technischen Defekts kam es am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr zum Brand eines Fahrzeuges. Ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer war mit seinem Fahrzeug auf der B29 in Richtung Aalen unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Winterbach begann sein Fahrzeug zu qualmen und fing wenig später Feuer. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Die Fahrbahn war aufgrund der Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt.

Plüderhausen: Roller-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 38-jähriger Tesla-Fahrer war am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf der Jakob-Schüle-Straße von Urbach kommend unterwegs und wollte nach links in die Steinhalde abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 18-jährigen Roller-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro.

Weissach im Tal: Motorradunfall mit schweren Verletzungen

Um etwa 19 Uhr am Mittwochabend fuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer die Talstraße in Fahrtrichtung Bachstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursachen nach links von der Fahrbahn abkam. Dort stürzte er in einen Graben und verletzte sich hierbei schwer. Auf Grund der schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Am Motorrad entstand lediglich ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Kirchberg an der Murr: Brand in Bahnhofstraße

Am Mittwochabend gegen 21:40 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein Brand festgestellt, welcher auf ein Haus überzugehen schien. Die angerückte Feuerwehr, mit 8 Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften, konnte das Feuer in einem Container löschen, welcher bereits auf eine Pergola übergriff. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen weiter. Die Ortsdurchfahrt musste für die Löscharbeiten kurzer Zeit gesperrt werden. Insgesamt ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Kernen im Remstal - Stetten: Wiese und Hecke beschädigt - Verursacher unbekannt

In der Frauenländerstraße wurde ein angrenzendes Wiesengrundstück sowie eine Hecke beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr zwischen 7 und 16 Uhr am Mittwoch in einer Linkskurve mehrere Meter neben der Fahrbahn und verschob hierbei einen Stein, welcher an eine angrenzende Hecke geschoben wurden, wodurch diese herausgerissen wurde. Auf Grund des Unfallschadens wird als Verursacherfahrzeug ein Lkw vermutet. Zeugen, welche Hinweise zum Vorgang machen können werden gebeten sich unter der Rufnummer 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Kernen im Remstal - Stetten: Mann entblößt sich

Bei einem Spaziergang in der Steigstraße begegnete am Mittwoch gegen 20:20 Uhr eine Frau einen Unbekannten, welcher sich ihr gegenüber entblößte und anschließend in Richtung Strümpfelbach entfernte. Es soll sich hierbei um einen etwa 20-jährigen Mann handeln, welcher etwa 170cm groß, hellbraune kurze Haare und einen Bart trug. Bekleidet soll er mit einer schwarzen Bomberjacke, einer hellen Jeans und Sportschuhen gewesen sein.

Fellbach: Unbekannter rammt Fahrzeug

Auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart befuhr ein 35-jähriger BMW-Fahrer den linken Fahrstreifen, als ihn gegen 18:50 Uhr ein Unbekannter Fahrzeugführer mehrfach drängte. Anschließend fuhr der angeblich weiße Kastenwagen der Marke VW auf den rechten Fahrstreifen und fuhr neben dem BMW her. Plötzlich scherte der VW nach links, wodurch es zu einer zweimaligen Kollision mit dem BWM kam. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich hierbei um ein älteres Baujahr handeln. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacherfahrzeug geben kann, möge sich bitte unter der Nummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung setzen.

Kernen im Remstal: Kollision im Gegenverkehr

Auf der Hauptstraße kam es am Mittwochabend gegen 20:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Audi-Fahrer fuhr die Straße bergab, als er aus Unachtsamkeit zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn kam. Dadurch kollidierte er mit einem 61-jährigen BMW-Fahrer, welcher die Straße bergaufwärts befuhr. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Fellbach - Oeffingen: Fahrzeug entwendet

Auf einem Parkplatz einer Sporthalle im Albert-Eise-Weg wurde am Mittwoch 9:45 Uhr festgestellt, dass ein verschlossenes Fahrzeug entwendet. Hierbei handelte es sich um einen grauen Jeep Cherokee, welcher zuvor am Dienstag gegen 11 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz abgestellt wurde. Das Fahrzeug hat einen Sachwert von mehreren zehntausend Euro.

Fellbach: Brand nach Essenszubereitung

Eine 51-jährige Frau wollte am Mittwochabend gegen 18:40 Uhr Essen zubereiten in ihrer Wohnung zubereiten, als es zu einem Brand dem Haus in der Falkenstraße kam. Auf Grund einer Stichflamme geriet die Dunstabzugshaube in Brand und anschließend die Küche. Beide Bewohner konnte das Haus unverletzt verlassen und die angerückte Feuerwehr mit 6 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften konnte das Feuer schließlich löschen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell