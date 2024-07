Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeiliche Bilanz zum AC/DC Konzert am vergangenen Wochenende

Mannheim (ots)

Am vergangenen Samstag fand auf dem Hockenheimring das Konzert der bekannten Rockband AC/DC statt. Während der Anfahrtsphase der Besucher kam es aufgrund von mehreren Baustellen zu Verkehrsbeeinträchtigungen insbesondere auf der BAB 61, der B 39 und der L 722. Aufgrund verkehrsbeschleunigender Maßnahmen an den Schlüsselstellen, konnten bestehende Staus zeitnah aufgelöst werden. Die Veranstaltung startete zunächst mit einem Rahmenprogramm, so dass der eigentliche Konzertbeginn um 20:30 Uhr pünktlich stattfinden konnte. Im Rahmen des Konzerts kam es zu wenigen veranstaltungstypischen Straftaten, wie Körperverletzungen und Beleidigungen, insbesondere nach dem Konsum alkoholischer Getränke. Gemessen an der hohen Besucherzahl kann die Polizei von einem friedlichen Verlauf der Veranstaltung sprechen. Nach Konzertende um 22:40 Uhr verließen die Besucher umgehend das Veranstaltungsgelände. Die Abreisephase zog sich insbesondere für die Autofahrer bis gegen 02:30 Uhr hin. Hier kam es besonders aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der B 39 und der L 723 zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

