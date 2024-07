Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: 33-Jähriger streift Hauswand mit Auto

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 33-Jähriger war am Sonntag mit seinem Ford auf der Hauptstraße unterwegs. Als er um kurz nach 17:30 Uhr nach rechts in die Schulstraße abbog, unterlief ihm ein Fahrfehler. Da er viel zu weit ausholte, schrammt er mit der linken Front seines Fahrzeugs an einer Hauswand entlang, sodass ein Teil des Fassadenputzes abplatzt. Am Ford entstand ein Schaden von knapp 3.000 Euro und jener an der Hauswand wird auf 2.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt nun zu den weiteren Unfallumständen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell