Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 32-Jähriger nimmt Polizei die Vorfahrt - zwei Personen verletzt

Mannheim (ots)

Am Samstag fuhr ein 32-Jähriger mit einem Opel auf der Draisstraße in Richtung Spatenstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete er um kurz nach 08:30 Uhr an der Kreuzung zur Gartenfeldstraße die Vorfahrt eines von rechts aus der Gartenfeldstraße querenden Polizeifahrzeugs. Die 30-jährige Fahrerin des Streifenwagens leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Opel wurde am hinteren Radkasten erfasst. Durch den Impuls drehte sich das Heck des Opels um 180 Grad und prallte letztlich gegen einen Verteilerkasten. Durch den Zusammenprall wurden die beiden Insassen des Streifenfahrzeugs leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf knapp 55.000 Euro geschätzt. Die beiden Autos waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm der Verkehrsdienst Mannheim.

