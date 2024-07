Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kind springt zwischen Autos auf die Straße und wird verletzt

Mannheim (ots)

Am Sonntag gegen 17 Uhr rannte nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen ein 6-Jähriger zwischen geparkten Autos plötzlich auf die Straße im Quadrat T1. Ein 42-jähriger BMW-Fahrer, welcher gerade von T1 in Richtung U2, fuhr konnte zwar noch eine Vollbremsung einleiten, jedoch einen Zusammenstoß nicht gänzlich verhindern. Hierdurch verletzte sich der Junge leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein Schaden von rund 800 Euro.

