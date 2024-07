Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunken am Steuer

Heidelberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Heidelberg-Süd gegen 00.45 Uhr ein Audi auf, der den Cuzaring in Richtung Heidelberg deutlich zu langsam befuhr und zudem an einer grünen Ampel stehen blieb. Nach mehreren erfolglosen Anhalteversuchen gelang es den Beamten, die 39-jährige Fahrerin in der Pleikartsförster Straße zu stoppen. Während der anschließenden Kontrolle wurde starker Alkoholgeruch in ihrer Ausatemluft wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bei der räumlich komplett desorientierten Dame ergab einen Wert von 2,34 Promille. Sie musste daher eine Blutprobe abgeben und wird sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

