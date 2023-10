POL-HK: Gilten/Hannover: Beifahrerin im Krankenhaus verstorben; Bad Fallingbostel: Auseinandersetzung; Munster: Mehrere Sachbeschädigungen

Polizeiinspektion Heidekreis

21.10. / Beifahrerin im Krankenhaus verstorben

Gilten/Hannover: Am 18.10.2023 kam es auf der Bundesstraße 214, zwischen den Ortschaften Norddrebber und Suderbruch, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Kind tödlich verletzt wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5629568). Die am Unfall beteiligte und mit lebensbedrohlichen Verletzungen eingelieferte Mutter verstarb am 21.10.2023 in einem Hannoveraner Krankenhaus.

22.10. / Auseinandersetzung

Bad Fallingbostel: Am Sonntagnachmittag kam es am Oerbker Berg, in den Räumlichkeiten eines dort ansässigen Vereins, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der unter anderem auch ein Messer benutzt wurde. Ein 24-jähriger Mann aus Verden wurde dabei verletzt. Die Polizei beruhigte die Lage und leitete mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, ein.

22.10. / Mehrere Sachbeschädigungen

Munster: Zu insgesamt vier polizeilich gemeldeten Sachbeschädigungen kam es in Munster zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen. Unbekannte schlugen in der Straße Muncloh bei zwei Fahrzeugen jeweils die Heckscheibe ein, bei einem weiteren Pkw wurde die Beifahrer-Scheibe zwar nicht eingeschlagen, jedoch trotzdem beschädigt. In der Ernst-Pernoll-Straße wurden zudem zwei Reifen eines Autos zerstochen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

