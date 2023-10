Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch; Walsrode: Schmuck entwendet; Munster/Oerrel: Motorradfahrer leicht verletzt

Heidekreis (ots)

19.10. / Einbruch

Schneverdingen: Im Zeitraum von Montagmittag (16.10.23, 12:00 Uhr) bis Donnerstagnachmittag (19.10.2023, 16:30 Uhr) stiegen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Buchweizenkamp ein. Hier wurden sämtliche Räume durchwühlt und auch Diebesgut erlangt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 zu melden.

19.10. / Motorradfahrer leicht verletzt

Munster/Oerrel: Im Ortsteil Oerrel kam es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 63-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der Mann aus Wriedel überholte in der Kohlenbissener Straße, etwa 100 Meter vor dem Ortsausgang, ein vorausfahrendes Auto. Hierbei übersah er einen 18-jährigen Munsteraner, der zur gleichen Zeit mit seinem Pkw von einer Hofeinfahrt auf die Kohlenbissener Straße einbog. Bei dem anschließenden Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer an Bein und Ellenbogen. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

19.10. / Schmuck entwendet

Walsrode: Am Donnerstag (19.10.2023), zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr, gelangten Unbekannte über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Koveler Straße und entwendeten dort unter anderem Schmuck. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

