Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bei Rot über die Ampel gefahren und Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung der Ringstraße. An der Einmündung Lessingstraße musste der Radfahrer stark abbremsen, da nach derzeitigem Ermittlungsstand ein noch unbekannter PKW-Fahrer bei Rot über die Ampel fuhr. Durch das starke Bremsmanöver stürzte der Pedelec-Fahrer zu Boden, blieb jedoch unverletzt. Der Sachschaden am Fahrrad beträgt rund 400EUR. Der PKW-Fahrer fuhr von der Unfallstelle davon, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Das Revier ist unter Tel.: 06221/1857-0 erreichbar.

