Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Sauna im Garten fängt Feuer

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend gegen 21:45 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in den Weinweg aus, nachdem ein Brand einer im Garten befindlichen Sauna gemeldet wurde. Vor Ort eingetroffen konnte der Brand durch die Freiwillige Feuerwehr Heiligkreuzsteinach schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ursächlich für den Brand war nach bisherigen Erkenntnissen ein Elektrokabel unter dem Dach der Sauna, welches aus unklaren Gründen Feuer fing. Durch die entstandene Hitze trug ein 15-Jähriger leichte Rötungen davon, als er einen in der Nähe zur Sauna stehenden Benzinkanister wegzog. Nach der medizinischen Versorgung vor Ort konnte er allerdings wieder entlassen werden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

