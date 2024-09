Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstahl - Sonstiges

Aalen (ots)

Ellwangen: Diebstahl aus PKW

Aus einem unverschlossenen Opel, der in einer Hofeinfahrt in der Burgstraße geparkt war, wurde am Dienstagmorgen zwischen 6:20 Uhr und 6:25 Uhr zunächst der Fahrgastraum geöffnet und durchwühlt und anschließend der Kofferraum. Aus dem Fahrzeug wurde eine Arbeitsjacke in der Größe XL entwendet. Nach dem diebstahl entfernte sich der Dieb in Richtung Ellwangen.

Neuler: Unfall beim Abbiegen

Von der K3234 zwischen Neuler und Leinenfrist wollte am Donnerstag um 17:20 Uhr ein 28-jähriger Lenker eines Mercedes nach links in Richtung Burghardsmühle abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer entgegenkommenden 53-jährigen Audi-Lenkerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand an beiden PKW Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 33.000 Euro. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht werden. Die K3234 zwischen Neuler und der Abzweigung zur Burghardsmühle musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Ein VW Passat, der am Dienstag zwischen 7 Uhr und 17 Uhr auf dem Parkplatz der technischen Schule in der Steinbeisstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf diesen Unfall nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Gestürzter Radfahrer

Am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr befuhr ein 36-jähriger Radfahrer den Radweg zwischen Gügling und Hussenhofen. Vermutlich aufgrund der Geschwindigkeit und der schlechten Sicht kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei verletzte er sich und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Betrunkener Autofahrer

Am Donnerstagabend um kurz vor 20:30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein Autofahrer auf der B29 zwischen den Anschlussstellen Gmünd-West und Gmünd-Mitte gemeldet, der mit seinem Fahrzeug mittig auf beiden Fahrspuren fuhr. Nachdem sich an dem Fahrzeug auch noch die gesamte Karkasse des linken Vorderrades löste, hielt der 54-jährige Fahrer sein Fahrzeug auf dem Standstreifen an. Bei der Polizeikontrolle konnte an dem Fahrzeug zudem ein Streifschaden auf der Beifahrerseite festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim dem 54-Jährigen ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

Lorch: Diebstahl aus PKW

Aus einem vermutlich unverschlossenen Audi, der in der Remsgartenstraße geparkt war, wurde zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 10 Uhr, etwa 300 Euro Bargeld sowie eine EC-Karte entwendet. Zwischenzeitlich wurden mit der EC-Karte bereits mehrere Abbuchungen in Höhe von etwa 130 Euro durchgeführt. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 7315 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 7:45 Uhr und 9:40 Uhr wurde ein blauer Hyundai I20, der in der Schulstraße geparkt war von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise auf den unfallflüchtigen Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

