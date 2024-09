Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstähle, Zeugen nach Hundeangriff gesucht, Unfallflucht

Aalen (ots)

Plüderhausen: Pkw beschädigt und Gegenstände entwendet

Zwischen Mittwochabend 20:30 Uhr und Donnerstagmorgen 06 Uhr beschädigte ein Vandale zunächst einen in der Rehaldenstraße geparkten Rettungswagen indem er an diesem mehrere Scheiben einschlug und die Reifen zerstach. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Anschließend entwendete er einen Rucksack und eine Sauerstoffflasche aus dem Fahrzeug und entfernte sich. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 81344 um Hinweise zum noch unbekannten Dieb.

Murrhardt: Schaf entwendet

Unbekannte Diebe entwendeten im Zeitraum von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 9 Uhr, ein Schaf der Rasse "Kamerun" aus einer Koppel in der Rudi-Gehring-Straße. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter 07192/5313 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Im Zeitraum von Mittwoch, 14 Uhr, bis Donnerstag, 17 Uhr wurde vermutlich beim Einparken ein VW Im Wiesengrund beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter 07191/9090 zu melden.

Kernen im Remstal/ Rommelshausen: Einbruch

Am Donnerstag verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einer Wohnung in der Gottlieb-Daimler-Straße. In der Wohnung wurden Schränke und Schubladen durchsucht und Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Donnerstag beschädigte ein Unbekannter zwischen 14:30 Uhr und 15:40 Uhr mit einem weißen Kleinwagen, vermutlich VW-Polo, einen in der Rohrlandstraße/Ulmenweg abgestelltes Motorrad. Dieses kippte in der Folge um. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter 0711/57720.

Fellbach: Zeugen nach Hundeangriff gesucht

Am Donnerstag wurde ein 88-jähriger Spaziergänger von einem Hund angegangen. Der Mann war gegen 9:30 Uhr auf einem Feldweg in der Kienbachstraße unterwegs als er von einem freilaufenden Hund, vermutlich einem Neufundländer angegangen wurde. Nach eigenen Angaben konnte er den Hund gerade noch wegdrücken, als dieser versuchte ihn zu beißen. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter 0711/57720 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell