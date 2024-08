Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pressemeldung der Siegener Staatsanwaltschaft - Berufung im "Baumopferverfahren" zurückgenommen - POL-HA

Siegen / Hagen (ots)

In dem sogenannten "Baumopferverfahren" in Siegen wurden die Berufungen der beiden Angeklagten gegen das Urteil des Amtsgerichts Siegen vom 14.6.2023 zurückgenommen, sodass die Verurteilungen wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung in Tateinheit mit Durchführung einer Versammlung ohne Anmeldung rechtskräftig geworden sind.

