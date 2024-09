Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Rüngsdorf: Raubüberfall auf Tankstelle - Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der in der Nacht zu Sonntag (08.09.2024) eine Tankstelle an der Mainzer Straße in Rüngsdorf überfallen hat.

Gegen 01:25 Uhr hatte der Mann, dessen Gesicht durch eine Affenmaske aus Plastik verdeckt war, den Kassenraum der Tankstelle betreten. Unter Vorhalt einer Pistole erzwang er von einer Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute verließ er den Tatort und lief in Richtung Konstantinstraße davon.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos. Daher bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 um Hinweise zu dem Tatverdächtigen, der von Zeugen wie folgt beschrieben wurde:

Etwa 1,65-1,70 m groß - unauffällige Statur - braune Augen - schwarzer Bart, der unter der Maske am Kinn einige Zentimeter sichtbar war - tiefere Stimme - sprach deutsch ohne Akzent - bekleidet mit rotem, langärmligen Jogginganzug mit Streifen an der Seite und weißen Sneakern - schwarze Umhängetasche der Marke "Gucci" oder entsprechendes Plagiat.

Wem der Tatverdächtige zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zu seiner Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell