Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Fußgänger von Zug erfasst - schwer verletzt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Beim Überschreiten eines geschlossenen Bahnübergangs ist am Donnerstag, 15.08.2024, gegen 13:45 Uhr, in Steinen ein Fußgänger von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Der 28-jährige Fußgänger hatte trotz geschlossener Bahnschranken den Bahnübergang am Bahnhof überschritten. Er wurde von einem gerade anfahrenden Zug touchiert und neben das Gleisbett abgewiesen. Ersthelfer kümmerten sich sofort um den Schwerverletzten. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Lokführer wurde vom Rettungsdienst betreut. Von den ca. 100 Fahrgästen wurde niemand verletzt. An der Lok entstand kein Sachschaden. Rettungsdienst, Bundes- und Landespolizei sowie Notfallmanager der Streckenbetreiber waren vor Ort im Einsatz. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden (beim Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 970-250, oder bei der Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel 07621 9800-0).

