POL-FR: Lörrach: Hausverbot - Mann leistet Widerstand

Am Donnerstagmittag, 15.08.2024, kurz nach 14:30 Uhr, hat in Lörrach in der Brombacher Straße ein Mann bei der Durchsetzung eines gegen ihn verhängten Hausverbotes Widerstand geleistet. Dem 35-jährigen war von einer Behörde ein Betretungsverbot für die Diensträume erteilt und auch bekannt gegeben worden. Trotzdem suchte der Mann die Behörde auf. Von der Polizei wurde er von der Örtlichkeit verwiesen. Dieser Platzverweis musste schon unter Zwang durchgesetzt werden. Kurze Zeit später war der Mann erneut vor der Behörde. Er wurde in Gewahrsam genommen. Dagegen setzte er sich zur Wehr und musste überwältigt werden. Eine Polizeibeamtin und ein Beamter erlitten dabei leichte oberflächliche Verletzungen.

