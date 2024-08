POL-FR: Laufenburg: Mit mutmaßlich 1,8 Promille intus über die Grenze

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ist es am Dienstag, 13.08.2024, gegen 17:10 Uhr im Kreisverkehr in der Freiburger Straße in Bad Krozingen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 49-jährige Autofahrerin den Kreisverkehr in Richtung B3, als ein mit zwei männlichen Personen besetztes ...

mehr