POL-FR: Freiburg/Landkreis Emmendingen: Polizei gelingt wichtiger Schlag gegen gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahl - Einbruchserie in Fahrradgeschäfte aufgeklärt - Zwei dringend Tatverdächtige in Haft

Freiburg (ots) - Bereits am Montag, 12.08.2024, gegen 8.45 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Männer in der Klemmbachstraße in Badenweiler eine Hauseingangstür aufzuhebeln. Während sie von einem aufmerksamen Passanten beobachtet und letztendlich bei Ihrer Tathandlung angesprochen wurden, antworte einer der Männer mit einer unglaubwürdigen Erklärung, während der andere Mann weiterhin an der Tür hebelte. Erst ...

