POL-FR: Badenweiler: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 14.08.2024, gegen 12:15 Uhr, sind in Lörrach an der Kreuzung Brühl-/Zeppelin-/Schillerstraße zwei Zweiräder kollidiert. Eine 62-jährige Motorrollerfahrerin war aus der Brühlstraße in den Kreuzungsbereich eingefahren und hierbei mit einem vorfahrtsberechtigten 27 Jahre alten Motorradfahrer zusammengestoßen. Dabei zog sich der Motorradfahrer eine leichte Verletzung am Fuß zu, die ...

mehr