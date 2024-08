Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zweiräder kollidieren - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 14.08.2024, gegen 12:15 Uhr, sind in Lörrach an der Kreuzung Brühl-/Zeppelin-/Schillerstraße zwei Zweiräder kollidiert. Eine 62-jährige Motorrollerfahrerin war aus der Brühlstraße in den Kreuzungsbereich eingefahren und hierbei mit einem vorfahrtsberechtigten 27 Jahre alten Motorradfahrer zusammengestoßen. Dabei zog sich der Motorradfahrer eine leichte Verletzung am Fuß zu, die ambulant versorgt wurde. Mit knapp 1000 Euro blieb der Sachschaden überschaubar.

