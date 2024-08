Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auseinandersetzung am Busbahnhof - Pfefferspray kommt zum Einsatz - ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 13.08.2024, gegen 20:30 Uhr, sollen mehrere Personen an einer körperlichen Auseinandersetzung am Busbahnhof in WT-Waldshut beteiligt gewesen sein. Ein Tatverdächtiger wurde im Zuge der Auseinandersetzung vorläufig festgenommen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll es zunächst zwischen einem 20-Jährigen und einem 15 Jahre alten Jugendlichen zu einem gewalttätigen Konflikt gekommen sein. Dabei habe einer der Beteiligten ein Pfefferspray eingesetzt und einer soll ein zusammengeklapptes Messer in der Hand gehalten haben. Zwei andere junge Männer im Alter von 15 und 18 Jahren sollen sich in den Konflikt eingemischt haben. Ernstliche Verletzungen dürfte sich keiner der Beteiligten zugezogen haben. Der 20-Jährige wurde im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen. Bei ihm konnte ein Messer aufgefunden und beschlagnahmt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wurde gegen den tunesischen Staatsangehörigen, der über keinen festen Wohnsitz verfügen soll, ein Untersuchungshaftbefehl u.a. wegen des dringenden Tatverdachts einer gefährlichen Körperverletzung erlassen.

