Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Für reichlich Unruhe gesorgt

Offenburg (ots)

Fünf junge in Frankreich wohnende Männer haben am Sonntagabend im Schwimmbad in der Stegermattstraße für reichlich Unruhe gesorgt und konnten nur mit starken Kräften in Schach gehalten werden. Den 17- und 18-Jährigen wurde aufgrund ihres respektlosen Verhaltens von Angestellten des Sicherheitsdienstes ein Hausverbot ausgesprochen, was die Gruppe mutmaßlich nicht akzeptierte und sich stattdessen mit dem Sicherheitspersonal gegen 19:45 Uhr eine Rangelei lieferte. Hierbei sollen von den jungen Männern auch massive Bedrohungen in fremder Sprache geäußert worden sein. Mithilfe hinzugezogener Beamten des Polizeireviers Offenburg konnten die Störer zum nahegelegenen Polizeirevier gebracht und dort die Personalien erhoben sowie die polizeilichen Maßnahmen getroffen werden. Gegen die Jugendlichen und Heranwachsenden wurden unter anderem Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet.

/wo

