POL-FR: Emmendingen/ Freiburg-Altstadt: Täterfestnahme nach Schockanruf

Landkreis Emmendingen/ Stadtkreis Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 13.08.2024, gegen 18:30 Uhr konnte die Polizei einen mutmaßlichen Tatbeteiligten eines sogenannten Schockanrufes in der Erbprinzenstraße in Freiburg festnehmen.

Zuvor hatten sich unbekannter Täter telefonisch bei einer 57-jährigen Frau aus Emmendingen gemeldet und vorgetäuscht, dass eine nahestehende Familienangehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll und zur Abwendung der Untersuchungshaft eine Kaution gezahlt werden müsse.

Die Geschädigte vertraute sich ihrem Ehemann in der Sache an, welcher den Betrugsversuch durchschaute und die Polizei verständigte. Diese konnte wenig später einen 19-jährigen polnischen Staatsbürger an der zuvor vereinbarten Übergabeörtlichkeit festnehmen.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Das können Sie tun, um sich und andere vor Telefonbetrügern zu schützen:

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Seien Sie stets misstrauisch. - Rufen Sie im Verdachtsfall die Polizei an. Wählen Sie dazu die Notrufnummer 110, nachdem Sie das Gespräch mit den möglichen Betrügern durch Auflegen beendet haben. - Sprechen Sie mit Vertrauten über verdächtige Anrufe. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich. - Informieren Sie Ihre lebensälteren Familienmitglieder über dieseBetrugsformen.

Weitere Hinweise und Tipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

