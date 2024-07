Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Drei Festnahmen nach Einbruch in Ladengeschäft

Karlsruhe (ots)

Ein 21-Jähriger und zwei 14- und 15-jährige Jugendliche stehen im Verdacht, in der Nacht auf Mittwoch gemeinsam einen Einbruchdiebstahl in einem Second-Hand-Geschäft in der Karlstraße begangen zu haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Zeugen gegen 01:30 Uhr aufmerksam, als ein Unbekannter die Scheibe des Ladengeschäfts offensichtlich mit Hilfe eines Gullideckels einwarf. Kurz darauf seien insgesamt drei Personen vom Tatort zu Fuß geflüchtet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte kurze Zeit später zur vorläufigen Festnahme von zwei männliche Personen im Alter von 21 Jahren und 15 Jahren und einem 14-jährigen Mädchen in Tatortnähe.

Über das mögliche Stehlgut und die Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Polizei im Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle Karlsruhe

