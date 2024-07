POL-KA: Das Polizeimusikkorps Karlsruhe spielt am Sonntag in Elchesheim-Illingen

Karlsruhe (ots) - Am Sonntagmittag ereignete sich auf der Theodor-Heuss-Allee in der Karlsruher Waldstadt ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigen Ermittlungen geriet ein Pkw-Fahrer gegen 12:55 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve auf Höhe der Schneidemühler Straße nach links in den Gegenverkehr. In der Folge streifte er mit der linken Seite ...

