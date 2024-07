Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Am Sonntagmittag ereignete sich auf der Theodor-Heuss-Allee in der Karlsruher Waldstadt ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigen Ermittlungen geriet ein Pkw-Fahrer gegen 12:55 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve auf Höhe der Schneidemühler Straße nach links in den Gegenverkehr. In der Folge streifte er mit der linken Seite seines Fahrzeugs einen entgegenkommenden BMW.

Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos erlitt durch den Unfall Schmerzen an ihrer Schulter und in einem nahegelegenen Krankenhaus ärztlich versorgt. Zwei Kinder, die auf der Rückbank des Fahrzeugs saßen, blieben unverletzt. Der vermeintliche Unfallverursacher zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge in einem niedrigen fünfstelligen Bereich.

Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung zeitweise gesperrt.

Naciye Koca, Pressestelle

